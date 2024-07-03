ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли пожарную часть в Донецкой области

Среда 03 июля 2024 21:37
UA EN RU
Россияне обстреляли пожарную часть в Донецкой области Фото: последствия обстрела Дружковки 3 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российские войска днем среды, 3 июля, обстреляли город Дружковка Донецкой области. Там была повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, днем враг обстрелял город Дружковка.

Там в результате удара, взрывной волной и обломками был поврежден санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки.

К счастью, никто из пожарных не пострадал.

Россияне обстреляли пожарную часть в Донецкой областиРоссияне обстреляли пожарную часть в Донецкой областиРоссияне обстреляли пожарную часть в Донецкой областиРоссияне обстреляли пожарную часть в Донецкой области Фото: последствия обстрела Дружковки 3 июля (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Донецкой области

Российская армия не прекращает обстрелы Донецкой области и наносит удары по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения.

В конце июня очередной жертвой агрессии кафиров стала бригада энергетиков, работавшая в одном из сел. Один из работников получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область
NEWS
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
DAILY
Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года