Россияне обстреляли пожарную часть в Донецкой области

Российские войска днем среды, 3 июля, обстреляли город Дружковка Донецкой области. Там была повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, днем враг обстрелял город Дружковка.

Там в результате удара, взрывной волной и обломками был поврежден санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки.

К счастью, никто из пожарных не пострадал.

Фото: последствия обстрела Дружковки 3 июля (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Донецкой области

Российская армия не прекращает обстрелы Донецкой области и наносит удары по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения.

В конце июня очередной жертвой агрессии кафиров стала бригада энергетиков, работавшая в одном из сел. Один из работников получил ранения.

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