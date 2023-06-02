Россияне обстреляли многоэтажки в Торецке: начался пожар, один человек погиб
Ночью 2 июня россияне нанесли удар по Торецку (Донецкая область), в результате чего возникли пожары квартир двух многоэтажек. Из-за этого погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Пожары произошли с 3 по 9 этажи в двух подъездах одного из 9-этажных домов, а также квартиры со 2 по 9 этажи соседнего здания.
"Во время разведки и тушения пожара чрезвычайники спасли 22 человека, из них 1 ребенок с ограниченными физическими возможностями. Также из подъезда эвакуированы 7 человек", - рассказали в ГСЧС.
В одной из квартир обнаружено тело погибшего человека. Сейчас пожары ликвидированы на общей площади 2270 квадратных метров.
Ситуация в Торецке
Город еще до начала вторжения РФ находился на линии соприкосновения, периодически боевики "ДНР" наносили удары по его окрестностям.
После полномасштабного нападения РФ обстрелы усилились, но линия фронта в районе Торецка практически не изменилась. В городе были разрушены десятки домов, пострадали и объекты критической инфраструктуры.
Напомним, что в результате недавнего удара авиабомбами по городу Торецк Донецкой области количество жертв возросло до двух. Кроме этого, пострадали восемь человек.
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