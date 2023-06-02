ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли многоэтажки в Торецке: начался пожар, один человек погиб

Новина українською →
Торецк, Пятница 02 июня 2023 16:36
Россияне обстреляли многоэтажки в Торецке: начался пожар, один человек погиб Фото: Пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Ночью 2 июня россияне нанесли удар по Торецку (Донецкая область), в результате чего возникли пожары квартир двух многоэтажек. Из-за этого погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Пожары произошли с 3 по 9 этажи в двух подъездах одного из 9-этажных домов, а также квартиры со 2 по 9 этажи соседнего здания.

"Во время разведки и тушения пожара чрезвычайники спасли 22 человека, из них 1 ребенок с ограниченными физическими возможностями. Также из подъезда эвакуированы 7 человек", - рассказали в ГСЧС.

В одной из квартир обнаружено тело погибшего человека. Сейчас пожары ликвидированы на общей площади 2270 квадратных метров.

Ситуация в Торецке

Город еще до начала вторжения РФ находился на линии соприкосновения, периодически боевики "ДНР" наносили удары по его окрестностям.

После полномасштабного нападения РФ обстрелы усилились, но линия фронта в районе Торецка практически не изменилась. В городе были разрушены десятки домов, пострадали и объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что в результате недавнего удара авиабомбами по городу Торецк Донецкой области количество жертв возросло до двух. Кроме этого, пострадали восемь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Торецк Война в Украине
NEWS
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области