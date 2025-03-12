Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку и Дружковку: двое погибших

Российские войска нанесли более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области. Погибли два человека, многие жители получили ранения, в том числе дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
"Около 15-16 часов россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома", - рассказал Филашкин.
Также, по словам главы ОГА, россияне трижды за день атаковали авиабомбами Дружковку.
"Ранены три человека, в том числе двое детей 8 и 9 лет, повреждены 32 объекта, среди которых многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили", - добавил Филашкин.
Кроме того, утром российские войска обстреляли Покровск - там погиб 38-летний мужчина, повреждено админздание. Примерно в то же время под огонь попал Мирноград - там известно о 2 погибших и 1 раненом.
Последствия вражеских обстрелов Константиновки и Дружковки (t.me/VadymFilashkin)
Дружковка далеко не впервые страдает из-за российских обстрелов, как и другие населенные пункты Донецкой области, оно довольно часто находится под атаками.
Напомним, российские захватчики вечером 8 марта тоже обстреляли город Дружковка. В результате ударов 7 человек получили ранения, повреждения получили 7 многоэтажек.
Военные аналитики и обозреватели называют Дружковку одним из нескольких городов, входящих в так называемый "крепостной пояс" Украины (это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны ВСУ в Донецкой области).
А в конце января, напомним, россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250". В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. Ранены три женщины в возрасте 56, 61 и 71 год, самую старшую пострадавшую эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.
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