Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку и Дружковку: двое погибших

"Около 15-16 часов россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома", - рассказал Филашкин.

Также, по словам главы ОГА, россияне трижды за день атаковали авиабомбами Дружковку.

"Ранены три человека, в том числе двое детей 8 и 9 лет, повреждены 32 объекта, среди которых многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили", - добавил Филашкин.

Кроме того, утром российские войска обстреляли Покровск - там погиб 38-летний мужчина, повреждено админздание. Примерно в то же время под огонь попал Мирноград - там известно о 2 погибших и 1 раненом.

Последствия вражеских обстрелов Константиновки и Дружковки (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Донецкой области

Дружковка далеко не впервые страдает из-за российских обстрелов, как и другие населенные пункты Донецкой области, оно довольно часто находится под атаками.

Напомним, российские захватчики вечером 8 марта тоже обстреляли город Дружковка. В результате ударов 7 человек получили ранения, повреждения получили 7 многоэтажек.

Военные аналитики и обозреватели называют Дружковку одним из нескольких городов, входящих в так называемый "крепостной пояс" Украины (это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны ВСУ в Донецкой области).