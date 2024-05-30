Россияне жалуются, что в Крыму "прилетает" по военным аэродромам (перехват)

Удары в оккупированном Крыму

После полномасштабного вторжения России в Украину, военные ВСУ начали наносить удары по оккупантам. Под прицелом оказались и вражеские военные объекты в оккупированном Крыму.

В частности, сегодня мы сообщали, что разведка атаковала два катера россиян в Крыму.

Отметим также, что во время ночных обстрелов Крыма военные РФ перекрывали крымский мост.

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