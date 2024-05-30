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Россияне жалуются, что в Крыму "прилетает" по военным аэродромам (перехват)

Фото: ГУР перехватило разговор окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные жалуются, что в оккупированном Крыму «прилетает» по военным аэродромам и другим их объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Работники ГУР перехватили разговор гражданских по поводу обстрелов военных объектов и нефтеперерабатывающих заводов на территории ТОТ АР Крым и территорий РФ.

"Крым, Севастополь - там все везде бомбят, и аэродромы военные", - рассказывал россиянин.

Удары в оккупированном Крыму

После полномасштабного вторжения России в Украину, военные ВСУ начали наносить удары по оккупантам. Под прицелом оказались и вражеские военные объекты в оккупированном Крыму.

В частности, сегодня мы сообщали, что разведка атаковала два катера россиян в Крыму.

Отметим также, что во время ночных обстрелов Крыма военные РФ перекрывали крымский мост.

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