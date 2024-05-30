В оккупированной Керчи прогремели взрывы, Крымский мост перекрыт

Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму прогремели взрывы. Российские захватчики перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и местные паблики.

"В Керчи слышны взрывы. Крымский мост перекрыт", - сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Обновлено 1:40:

Жители Керчи сообщают об около 20 взрывов. Некоторые очевидцы ставят под сомнение целостность Крымского моста.

Мониторинговые паблики сообщают, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Также в сети публикуют неподтвержденные видео, как утверждается, с моментами взрывов.

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее сообщалось о работе в Керчи вражеской ПВО. Оккупанты также перекрывали Крымский мост.

На днях захватчики начали восстанавливать аэродромы в глубине временно оккупированного Крыма. Причиной стал ряд недавних ракетных ударов ВСУ по российским военным объектам на полуострове.

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