Росіяни скаржаться, що в Криму "прилітає" по військових аеродромах (перехоплення)

Удари в окупованому Криму

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, військові ЗСУ почали завдавати ударів по окупантах. Під прицілом опинились і ворожі військові об'єкти в окупованому Криму.

Зокрема сьогодні ми повідомляли, що розвідка атакувала два катери росіян у Криму.

Зауважимо також, що під час нічного обстрілу Криму військові РФ перекривали кримський міст.

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