Россияне жалуются на командование и связь на левом берегу Херсонской области, - ISW

Российские военные блогеры сообщают, что возле Крынок российские войска не могут нацеливаться на украинские самолеты и вертолеты, поскольку российское командование не дает им своевременного разрешения на сбивание целей.

Кроме того, российские командиры требуют несколько часов для утверждения артиллерийских ударов, а также требуют от подразделений прислать координаты целей и видео- или фотоподтверждения целей, прежде чем одобрять удары.

Также российские силы не имеют достаточно систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с тем количеством украинских беспилотников, которые действуют в этом районе.

Другой военный блогер призвал российские войска прекратить перемещение техники в район Крынок и прилегающие районы, поскольку украинские силы уничтожают там до 90 процентов российской техники.

Впрочем, эксперты ISW полагают, что эти сообщения о тактических проблемах, не всегда приводят к серьезным оперативным последствиям.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

В конце ноября украинские военные провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Силам обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Украинские военные на левобережье Херсонской области наработали соответствующую тактику, которая держит в напряжении оккупантов. Поэтому плацдарм ВСУ на данном участке фронта серьезно усложняет противнику борьбу.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что украинские военные на левом берегу Днепра имеют преимущество в мотивации.

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