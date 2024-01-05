Почему плацдарм ВСУ на левом берегу Херсона составляет проблему для России: объяснение эксперта

Об этом в интервью РБК-Украина сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

"Есть такое выражение "стрелять из пушки по воробьям" - здесь примерно то же самое... Наших войск там не очень много и они ведут маневренные действия в так называемой "серой зоне" на левом берегу Днепра", - объясняет эксперт.

Как отмечает Грабский, в данной зоне противник не имеет возможности для нанесения удара, при котором это приведет к обрушению фронта, ведь в "классическом измерении" там нет такого понятия как плацдарм.

"Есть операционная зона, в которой действуют наши войска, противник пытается их найти", - говорит эксперт.

Грабский объясняет, что текущие действия украинских воинов не позволяют оккупантам переместиться на другие участки фронта, что вызывает у них панические настроения. В своих попытках продвигаться, противник сталкивается с определенной тактикой, которую наши защитники отработали на "уроках наступления этого года".

"То есть, как ребята говорят, мы демонстрируем свои действия противнику, потом выходим за минные поля, противник бросается вперед, попадает на минные поля и несет потери. Мы снова демонстрируем наши действия, они снова бросаются вперед и несут потери",- информирует эксперт.

По его утверждениям, данные действия серьезно усложняют противнику борьбу.

"Они вынуждены держать целую воздушно-десантную дивизию (до 10 тысяч) против насчитывающих маневренных групп украинских Сил обороны менее тысячи человек", - отметил в конце эксперт.