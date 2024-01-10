Росіяни скаржаться на командування і зв'язок на лівому березі Херсонської області, - ISW

Російські військові блогери повідомляють, що біля Кринок російські війська не можуть націлитися на українські літаки та гелікоптери, оскільки російське командування не дає їм своєчасного дозволу на збиття цілей.

Крім того, російські командири потребують кілька годин для затвердження артилерійських ударів і вимагають від підрозділів надіслати координати цілей та відео- чи фотопідтвердження цілей, перш ніж схвалювати удари.

Також російські сили не мають достатньо систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для боротьби з тією кількістю українських безпілотників, що діють у цьому районі.

Інший військовий блогер закликав російські війська припинити переміщення техніки в район Кринок та прилеглі райони, оскільки українські сили знищують там до 90 відсотків російської техніки.

Натомість експерти ISW вважають, що ці повідомлення про тактичні проблеми, не завжди призводять до серйозних оперативних наслідків.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Наприкінці листопада українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Силам оборони вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Українські військові на лівобережжі Херсонської області напрацювали відповідну тактику, що тримає в напрузі окупантів. Через це плацдарм ЗСУ на даній ділянці фронту серйозно ускладнює противнику боротьбу.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що українські військові на лівому березі Дніпра мають перевагу у мотивації.

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