Россияне ищут способы активировать терминалы Starlink, - Флеш

Фото: украинцев, которые будут помогать врагу, будет ждать наказание (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты ищут варианты, как им активировать терминалы Starlink на фронте. Враг придумывает банальные варианты, в том числе отправить кого-то в ЦНАП за деньги.

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Читайте также: Маск обратился с важным заявлением к украинцам по поводу Starlink

"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д", - пишет Флеш.

Он призвал украинцев не волноваться, поскольку в Министерстве обороны Украины заранее все понимали и придумывали как риски, так и противодействия. По словам Бескретнова, в случае активации таких Starlink они будут заблокированы, а тех, кто решит помогать врагу - будет ждать наказание.

"Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому, мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", - резюмировал советник главы Минобороны.

Что предшествовало

Напомним, 23 января появилась информация, что россияне все чаще начали применять дроны со Starlink, чтобы обходить украинскую ПВО.

Вскоре в Министерстве цифровой трансформации анонсировали внедрение режима "белого списка" - так называемого Whitelist, а инициативу реализуют Минобороны совместно с компанией SpaceX.

Таким образом, терминалы из соображений безопасности стали работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.

После этого стало известно, что украинским военным нужно оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые они используют в целях обороны, чтобы те продолжили работать после блокировки.

У россиян, в свою очередь, начались большие проблемы. Флеш писал, что у врага затруднено управление войсками, а также частично остановлены штурмовые действия.

Более того, на днях "АТЕШ" подтвердили массовый отказ Starlink у россиян. Партизаны сообщили, что управление войск было парализовано, а на Запорожском направлении оккупанты стреляли друг по другу.

