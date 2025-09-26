ua en ru
Росіяни штурмують на Новопавлівському напрямку: яка там ситуація

П'ятниця 26 вересня 2025 09:33
Росіяни штурмують на Новопавлівському напрямку: яка там ситуація Ілюстративне фото: росіяни почали штурми на Новопавлівському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія посилила свій наступ на Новопавлівському напрямку. Там тривають тяжкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти проводили штурмові дії в районі Січневого, Олександрограда, Соснівки, Вербового, Комишувахи, Нововасилівки, Новогригорівки, Новомиколаївки та Ялти.

Тривають важкі бої. Противник не рахується із своїми втратами, намагається розвивати наступ. Сили оборони чинять опір та дають адекватну відповідь російським загарбникам.

Раніше ми вже писали про те, що на Новопавлівському напрямку російські загарбники намагаються розвивати наступ, попри значні втрати.

Що відомо про напрямок

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Російські війська понад місяць активно наступають на Новопавлівському напрямку.
Якщо на півночі Донеччини тривають найзапекліші бої, то на півдні ворог просунувся далі за інших ділянок і вийшов майже до меж Дніпропетровської області.

