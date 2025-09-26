Росіяни штурмують на Новопавлівському напрямку: яка там ситуація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Раніше ми вже писали про те, що на Новопавлівському напрямку російські загарбники намагаються розвивати наступ, попри значні втрати.

На Новопавлівському напрямку окупанти проводили штурмові дії в районі Січневого, Олександрограда, Соснівки, Вербового, Комишувахи, Нововасилівки, Новогригорівки, Новомиколаївки та Ялти.

Що відомо про напрямок

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Російські війська понад місяць активно наступають на Новопавлівському напрямку.

Якщо на півночі Донеччини тривають найзапекліші бої, то на півдні ворог просунувся далі за інших ділянок і вийшов майже до меж Дніпропетровської області.