Россия ночью атаковала Украину ракетами и более чем сотней дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 12 ноября Россия запустила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 46 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью россияне:

нанесли удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300, которую выпустили из Белгородской области России;

запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Курской области по Черниговской области;

атаковали управляемыми авиационными бомбами (КАБы) по Сумской и Харьковской областях;

запустили против Украины 110 ударных дронов типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска и Брянска.

К отражению воздушной атаки привлекались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00:

подтверждено сбитие 46 дронов в пределах Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской и ряда других областей;

в пределах Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской и ряда других областей; 60 дронов локально потеряно в разных регионах Украины;

два беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и сел со стороны российских сил стали постоянной угрозой. Противник активно использует широкий спектр вооружения - от ракет и управляемых авиабомб до дронов-камикадзе, направленных на удары по критической инфраструктуре и жилым объектам.

В последние месяцы значительно возросла интенсивность ночных атак с применением беспилотников, что ставит перед Украиной новые задачи для защиты от воздушных угроз.

В том же числе вчера, 11 ноября, враг отработал тактику пусков ракет с имитацией. Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, Россия готова к массированным обстрелам.