Россия ночью атаковала Украину ракетами и более чем сотней дронов: сколько сбила ПВО
В ночь на 12 ноября Россия запустила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 46 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Этой ночью россияне:
- нанесли удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300, которую выпустили из Белгородской области России;
- запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Курской области по Черниговской области;
- атаковали управляемыми авиационными бомбами (КАБы) по Сумской и Харьковской областях;
- запустили против Украины 110 ударных дронов типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска и Брянска.
К отражению воздушной атаки привлекались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 11:00:
- подтверждено сбитие 46 дронов в пределах Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской и ряда других областей;
- 60 дронов локально потеряно в разных регионах Украины;
- два беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.
Обстрелы Украины
С началом полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и сел со стороны российских сил стали постоянной угрозой. Противник активно использует широкий спектр вооружения - от ракет и управляемых авиабомб до дронов-камикадзе, направленных на удары по критической инфраструктуре и жилым объектам.
В последние месяцы значительно возросла интенсивность ночных атак с применением беспилотников, что ставит перед Украиной новые задачи для защиты от воздушных угроз.
В том же числе вчера, 11 ноября, враг отработал тактику пусков ракет с имитацией. Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, Россия готова к массированным обстрелам.
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