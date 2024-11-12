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Россияне снова ударили по Харькову: дрон попал в многоэтажку

Харьков , Вторник 12 ноября 2024 16:26
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Россияне снова ударили по Харькову: дрон попал в многоэтажку Фото: в Харькове дрон попал в многоэтажку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы второй раз за день, 12 ноября, ударили дроном по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Еще один удар вражеского БПЛА. Теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом", - сообщил Терехов.

Как рассказал Синегубов, уже известно о пострадавшей 60-летней женщине. Ей на месте оказывается медицинская помощь. Есть повреждение 11-этажного жилого дома.

Все соответствующие службы выехали на место вражеского удара.

Удар по Харькову 12 ноября

Напомним, сегодня днем, 12 ноября, россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником.

В результате удара пострадали две женщины: 50 и 54 лет. Обе получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.

Также было повреждено электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.

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