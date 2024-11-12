Россияне снова ударили по Харькову: дрон попал в многоэтажку
Российские террористы второй раз за день, 12 ноября, ударили дроном по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Еще один удар вражеского БПЛА. Теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом", - сообщил Терехов.
Как рассказал Синегубов, уже известно о пострадавшей 60-летней женщине. Ей на месте оказывается медицинская помощь. Есть повреждение 11-этажного жилого дома.
Все соответствующие службы выехали на место вражеского удара.
Удар по Харькову 12 ноября
Напомним, сегодня днем, 12 ноября, россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником.
В результате удара пострадали две женщины: 50 и 54 лет. Обе получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.
Также было повреждено электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.