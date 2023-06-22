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Россияне рвут украинские паспорта на блок-постах в Токмаке, - Федоров

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Четверг 22 июня 2023 13:50
Россияне рвут украинские паспорта на блок-постах в Токмаке, - Федоров Иллюстративное фото: россияне рвут украинские паспорта на блок-постах в Токмаке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты останавливают людей на блок-постах в захваченном Токмаке Запорожской области и рвут украинские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"На блок-постах временно оккупированного Токмака рашисты останавливают людей, требуют документы и рвут украинские паспорта", - написал он.

По его словам, сопротивление людей в оккупации настолько мощное, а попытки оккупантов насадить "русский мир" настолько неудачны, что противник опустился до самых примитивных методов влияния.

Федоров подчеркнул, что захватчики могут уничтожить документы, однако точно не уничтожат наше украинское сознание.

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак еще в самом начале полномасштабной войны. При этом в захваченной Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

В ходе таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Так, например, вчера ночью в окрестностях Токмака прозвучала серия взрывов.

При этом захватчики усилили "фильтрацию" населения в оккупированной части Запорожской области. Они тщательно проверяют вещи и документы местных жителей и собирают отпечатки пальцев.

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