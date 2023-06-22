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Росіяни рвуть українські паспорти на блок-постах у Токмаку, - Федоров

Новость на русском →
Четвер 22 червня 2023 13:50
Росіяни рвуть українські паспорти на блок-постах у Токмаку, - Федоров Ілюстративне фото: росіяни рвуть українські паспорти на блок-постах у Токмаку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зупиняють людей на блок-постах у захопленому Токмаку Запорізької області та рвуть українські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"На блок-постах тимчасово окупованого Токмака рашисти зупиняють людей, вимагають документи і рвуть українські паспорти", - написав він.

За його словами, спротив людей в окупації настільки потужний, а спроби окупантів насадити "рускій мір" настільки невдалі, що противник опустився до найпримітивніших методів впливу.

Федоров наголосив, що загарбники можуть знищити документи, проте точно не знищать нашу українську свідомість.

Ситуація у Токмаку

Російські загарбники окупували місто Токмак ще на самому початку повномасштабної війни. При цьому у захопленій Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, й у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких інцидентів вибухають місця базування окупантів, склади боєприпасів, місця зберігання техніки.

Так, наприклад, вчора вночі на околицях Токмака пролунала серія вибухів.

При цьому загарбники посилили "фільтрацію" населення в окупованій частині Запорізькій області. Вони ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також збирають відбитки пальців.

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