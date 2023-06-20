Оккупанты усилили "фильтрацию" населения в Запорожской области, - Генштаб

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ужесточили фильтрационные меры. Захватчики тщательно проверяют вещи и документы местных жителей, а также отбирают отпечатки пальцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, все выезжающее из временно занятого врагом юга Украины гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области.

Во время фильтраций у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно проводят "фильтрацию" населения и заставляют местных жителей получать российские паспорта.

Так, в населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, отказавшихся от получения российского паспорта и выехавших на подконтрольную Украине территорию.

В частности, во время полномасштабной войны из Запорожской области уехали 280 тысяч человек. Сейчас в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.