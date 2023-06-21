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В оккупированном Токмаке вторую ночь подряд раздаются взрывы

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Токмак, Среда 21 июня 2023 01:17
В оккупированном Токмаке вторую ночь подряд раздаются взрывы Фото: в Токмаке Запорожской области раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В окрестностях временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремела серия взрывов ночью 21 июня. Аналогичная ситуация происходила в городе и сутки назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запорожские паблики.

Взрывы стали раздаваться в районе Токмака после полуночи.

Было зафиксировано четыре "прилета" на северной окраине города, согласно данным Telegram-канала "Гнилая Черешня".

Чуть позже стало известно, что в районе города произошло еще 3 взрыва.

"И еще 2 (прилета) для полноты картины туда же", - говорится в публикации.

Отметим, что прошлой ночью в окрестностях Токмака также слышали взрывы. Тогда, по данным партизан, "бавовна" случилась тоже на северных окрестностях населенного пункта, в стороне Молочанска.

В оккупированном Токмаке вторую ночь подряд раздаются взрывы

Взрывы в Токмаке

Город Токмак Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения. При этом на захваченной части региона хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

Во время таких взрывов партизанами уничтожаются места базирования российского оккупационного контингента, склады БК.

Ранее сообщалось, что в Токмаке, помимо "бавовны" в ночь на 20 июня, взрывы происходили также и 7 и 6 июня.

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