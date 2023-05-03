Количество погибших в результате атаки по Херсонской области возросло до 17

Число погибших в результате атаки российских оккупантов по Херсонской области 3 мая возросло до 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя МВА Романа Мрочко .

Мрочко сообщил, что еще 45 человек получили ранения в результате российских обстрелов, из них двое детей.

Обстрел Херсонской области

Россияне сегодня обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они также поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Херсона погибли 12 человек, еще 22 - получили ранения.

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