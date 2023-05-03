Россияне обстреляли Никополь: один человек получил ранения, повреждены дома

В среду, 3 мая, россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"Утром российские войска произвели обстрел Никополя. К сожалению, 1 человек травмирован", - говорится в сообщении.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук объяснил, что пострадавшей пожилая женщина и она будет лечиться дома. Отмечается, что были повреждены 13 частных жилых домов, 9 хозяйственных построек, здания медицинского учреждения, 2 легковых автомобиля, 22 солнечные панели.

"Уничтожены 2 хозяйственные сооружения. Информация еще уточняется. В результате обстрела произошел пожар, который спасетели уже ликвидировали. Повреждены линии электропередач", - добавил мэр города.