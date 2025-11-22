Россияне расстреляли пятерых пленных ВСУ в районе Покровска

Отмечается, что оккупанты совершили преступление 19 ноября 2025 года во время штурма позиций Вооруженных сил Украины вблизи поселка Котлино Покровского района Донецкой области. Оккупантам удалось взять в плен пятерых украинских военных.

"Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - сказано в сообщении.

Сейчас по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и данных россиян, причастных к расстрелу.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - добавили в прокуратуре.