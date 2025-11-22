Росіяни розстріляли п'ятьох полонених ЗСУ в районі Покровська

Зазначається, що окупанти скоїли злочин 19 листопада 2025 року під час штурму позицій Збройних сил України поблизу селища Котлине Покровського району Донецької області. Окупантам вдалося взяти у полон п'ятьох українських військових.

"Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - сказано у повідомленні.

Наразі за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України) почато досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин злочину та даних росіян, причетних до розстрілу.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - додали у прокуратурі.