Россияне разменяли 1% мужчин страны на 1,45% Украины, - The Economist

Россия за последние три года смогла захватить только 1,45% территории Украины, тогда как российские потери в живой силе несопоставимы с "успехами". По предварительным данным, РФ могла потерять на войне до 1% довоенного взрослого мужского населения.

Издание на основе открытых данных, информации от источников и отчетов оценивает потери России на поле боя с 24 февраля 2022 года в размере от одного до 1,35 миллиона единиц живой силы. Это больше, чем было убито и ранено солдат США за все время Второй мировой войны.

"Возможно, 1% довоенного мужского населения России трудоспособного возраста погиб в Украине. По словам Марко Рубио, государственного секретаря Америки, в первой половине 2025 года погибло 100 000 российских военнослужащих", - сказано в материале.

Россияне также смогли захватить в 2025 году 4562 квадратных километра украинской территории, в 2024 году - 3734 квадратных километров. В ноябре 2025 года РФ имела самый большой месячный темп продвижения за год - россияне смогли оккупировать 690 квадратных километров.

Однако даже несмотря на то, что в 2025 году из-за многочисленных проблем Украины продвижение РФ несколько ускорилось, общий прогресс россиян остается очень медленным. Всего за последние три года, с осени 2022 года, РФ смогла захватить лишь дополнительные 1,45% территории Украины.

"Ни один крупный город не переходил из рук в руки. Россия пыталась полностью захватить Покровск, который с населением 61 тысяч человек был лишь 73-м по величине городом Украины до войны, в течение 14 месяцев. Даже сейчас город пал не полностью", - напоминает издание.

При этом, если РФ хочет получить полный контроль над четырьмя восточными регионами Украины - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями - ей нужно захватить еще 20 345 квадратных километров. Даже при темпах 2025 года Россия будет делать это вплоть до мая 2028 года, а количество российских потерь составит безумные цифры.

К тому же, сейчас большая часть боевых действий в Украине ведется в городских условиях. Это не приводит к большим территориальным уступкам со стороны Украины, но может привести к важным стратегическим победам РФ в будущем.