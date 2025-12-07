ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне разменяли 1% мужчин страны на 1,45% Украины, - The Economist

Россия, Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 22:42
UA EN RU
Россияне разменяли 1% мужчин страны на 1,45% Украины, - The Economist Иллюстративное фото: Россия "сожгла" в Украине уже более миллиона своих мужчин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия за последние три года смогла захватить только 1,45% территории Украины, тогда как российские потери в живой силе несопоставимы с "успехами". По предварительным данным, РФ могла потерять на войне до 1% довоенного взрослого мужского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Economist.

Издание на основе открытых данных, информации от источников и отчетов оценивает потери России на поле боя с 24 февраля 2022 года в размере от одного до 1,35 миллиона единиц живой силы. Это больше, чем было убито и ранено солдат США за все время Второй мировой войны.

"Возможно, 1% довоенного мужского населения России трудоспособного возраста погиб в Украине. По словам Марко Рубио, государственного секретаря Америки, в первой половине 2025 года погибло 100 000 российских военнослужащих", - сказано в материале.

Россияне также смогли захватить в 2025 году 4562 квадратных километра украинской территории, в 2024 году - 3734 квадратных километров. В ноябре 2025 года РФ имела самый большой месячный темп продвижения за год - россияне смогли оккупировать 690 квадратных километров.

Однако даже несмотря на то, что в 2025 году из-за многочисленных проблем Украины продвижение РФ несколько ускорилось, общий прогресс россиян остается очень медленным. Всего за последние три года, с осени 2022 года, РФ смогла захватить лишь дополнительные 1,45% территории Украины.

"Ни один крупный город не переходил из рук в руки. Россия пыталась полностью захватить Покровск, который с населением 61 тысяч человек был лишь 73-м по величине городом Украины до войны, в течение 14 месяцев. Даже сейчас город пал не полностью", - напоминает издание.

При этом, если РФ хочет получить полный контроль над четырьмя восточными регионами Украины - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями - ей нужно захватить еще 20 345 квадратных километров. Даже при темпах 2025 года Россия будет делать это вплоть до мая 2028 года, а количество российских потерь составит безумные цифры.

К тому же, сейчас большая часть боевых действий в Украине ведется в городских условиях. Это не приводит к большим территориальным уступкам со стороны Украины, но может привести к важным стратегическим победам РФ в будущем.

Отметим, что по данным Генерального штаба Украины, с 24 февраля 2022 года до 7 декабря 2025 года ориентировочные потери российского войска составили около 1 180 870 единиц живой силы. В частности за последние сутки было обезврежено 1080 российских оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Украина
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне