Оккупанты ударили по плавням. Херсон подвергся очередному обстрелу, есть жертва и раненый
В пятницу, 24 марта, Херсон подвергся очередному российскому обстрелу. На этот раз под удар попали плавни, один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"В Херсоне - очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням", - рассказал он.
По его словам, двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики.
"Но к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь. Еще один пострадавший - 77-летний херсонец, получивший ранение конечностей и грудной клетки", - добавил глава региона.
Известно, что бригада "скорой" госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.
Также российская армия обстреляла складское помещение. Возгорание быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.
Как сообщалось, утром в пятницу, 24 марта, россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, 4 получили ранения.
Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов". По Херсону ударили четыре раза, один человек погиб.
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