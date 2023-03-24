Оккупанты ударили по плавням. Херсон подвергся очередному обстрелу, есть жертва и раненый

В пятницу, 24 марта, Херсон подвергся очередному российскому обстрелу. На этот раз под удар попали плавни, один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В Херсоне - очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням", - рассказал он.

По его словам, двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики.

"Но к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь. Еще один пострадавший - 77-летний херсонец, получивший ранение конечностей и грудной клетки", - добавил глава региона.

Известно, что бригада "скорой" госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также российская армия обстреляла складское помещение. Возгорание быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.