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Оккупанты ударили по плавням. Херсон подвергся очередному обстрелу, есть жертва и раненый

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Херсон, Пятница 24 марта 2023 13:24
Оккупанты ударили по плавням. Херсон подвергся очередному обстрелу, есть жертва и раненый Фото: оккупанты обстреляли плавни в Херсоне 24 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 24 марта, Херсон подвергся очередному российскому обстрелу. На этот раз под удар попали плавни, один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В Херсоне - очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням", - рассказал он.

По его словам, двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики.

"Но к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь. Еще один пострадавший - 77-летний херсонец, получивший ранение конечностей и грудной клетки", - добавил глава региона.

Известно, что бригада "скорой" госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также российская армия обстреляла складское помещение. Возгорание быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.

Как сообщалось, утром в пятницу, 24 марта, россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, 4 получили ранения.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов". По Херсону ударили четыре раза, один человек погиб.

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