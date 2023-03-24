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Оккупанты утром устроили массированный обстрел Белозерки: один человек погиб, 4 ранены

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Херсон, Пятница 24 марта 2023 10:20
Оккупанты утром устроили массированный обстрел Белозерки: один человек погиб, 4 ранены Фото: Россия обстреляла Белозерку Херсонской области 24 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 24 марта, россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"К сожалению, в это утро российская армия унесла жизнь одного человека, четыре человека ранены", - говорится в сообщении.

Известно, что двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, оперативно прибывшие на место вражеских обстрелов.

"Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада скорой госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь", - добавили в ОВА.

При этом в администрации региона подчеркивают, что рядом нет ни одного военного объекта, военные РФ прицельно избивали по домам мирных жителей области. И это в то время, когда люди еще спали в своих домах.

Обновлено 10.43. По данным Офиса генпрокурора, из-за обстрела Белозерки в результате прицельных ударов по жилым домам погибла женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, российские оккупанты за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов". По Херсону ударили четыре раза, один человек погиб.

Напомним, российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области и в воскресенье, 19 марта.

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