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Россияне проводят спецоперацию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине

Фото: Россияне проводят спецоперацию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Во время мониторинга информационного пространства Центр зафиксировал множество призывов, сеющих панику среди украинцев, которые распространялись через дезинформационные сообщения о мобилизации в Украине", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации привели примеры враждебных сообщений:

  • Призывы к мужчинам покинуть Украину;
  • Уведомление о больших потерях ВСУ;
  • Информация о тотальной мобилизации всех мужчин в Украине;
  • Акции, вроде, "приведи друга в военкомат и получи денежное вознаграждение".
  • "Инструкции" как избежать мобилизации

ЦПИ еще раз призвал доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что в СНБО опровергли фейки о лицах, подлежащих мобилизации во время войны.

Также в Генштабе поставили точку расширения мобилизации.

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