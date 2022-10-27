Россияне проводят спецоперацию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине

Россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

"Во время мониторинга информационного пространства Центр зафиксировал множество призывов, сеющих панику среди украинцев, которые распространялись через дезинформационные сообщения о мобилизации в Украине", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации привели примеры враждебных сообщений:

Призывы к мужчинам покинуть Украину;

Уведомление о больших потерях ВСУ;

Информация о тотальной мобилизации всех мужчин в Украине;

Акции, вроде, "приведи друга в военкомат и получи денежное вознаграждение".

"Инструкции" как избежать мобилизации

ЦПИ еще раз призвал доверять только официальным источникам информации.