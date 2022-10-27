Россияне проводят спецоперацию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине

Россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Во время мониторинга информационного пространства Центр зафиксировал множество призывов, сеющих панику среди украинцев, которые распространялись через дезинформационные сообщения о мобилизации в Украине", - говорится в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации привели примеры враждебных сообщений:
ЦПИ еще раз призвал доверять только официальным источникам информации.
Напомним, что в СНБО опровергли фейки о лицах, подлежащих мобилизации во время войны.
Также в Генштабе поставили точку расширения мобилизации.
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