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Росіяни проводять спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні

Фото: Росіяни проводять спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Під час моніторингу інформаційного простору Центр зафіксував велику кількість закликів, що сіють паніку серед українців, які поширювались через дезінформаційні повідомлення про мобілізацію в Україні", - йдеться у повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації навели приклади ворожих повідомлень:

  • Заклики до чоловіків покинути Україну;
  • Повідомлення про великі втрати ЗСУ;
  • Інформація про тотальну мобілізацію всіх чоловіків в Україні;
  • Акції, на кшталт, "приведи друга до військкомату та отримай грошову винагороду".
  • "Інструкції" як уникнути мобілізації.

ЦПД вкотре закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що в РНБО спростували фейки про осіб, які підлягають мобілізації під час війни.

Також у Генштабі поставили крапку щодо розширення мобілізації.

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