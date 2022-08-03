В РНБО спростували фейки про осіб, які підлягають мобілізації під час війни

Серед населення розповсюджуються фейки про перелік людей, які підлягають обов'язковій мобілізації під час війни. Центр протидії дезінформації при РНБО наводить їх та спростовує, посилаючись на законодаство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД .

У відомстві навели три найпоширеніші фейки про мобілізаццію:

1) Фейк: "мій брат загинув на війні, тепер і мені прийшла повістка"

Пояснення: ВР України ухвалила законопроекти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Родичів загиблих - не призиватимуть.

2) Фейк: "в законі не зрозуміло хто є близькими родичами загиблого на війні"

Пояснення: в ч.1 ст.23 Закону наводиться чітке визначення близьких родичів, які не можуть бути мобілізованими: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти.

3) Фейк: "чув, що зараз мобілізують навіть науковців"

Пояснення: право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні працівники за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти.