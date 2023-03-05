Россияне продолжают штурмовать Бахмут, а ВСУ 10 раз ударили по позициям врага, - Генштаб

Российские военные не прекращают штурмы Бахмута Донецкой области. Тем временем, украинские военные 10 ударов ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях.

В течение 5 марта оккупанты нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершили более 20 обстрелов из РСЗО. При этом угроза ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет. Захватчики удерживают свои подразделения вблизи госграницы Украины и продолжают инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не зафиксировано. За сутки россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфино и Садки - Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново и Дворичанское в Харьковской области.

существенных изменений нет. Захватчики удерживают свои подразделения вблизи госграницы Украины и продолжают инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не зафиксировано. За сутки россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфино и Садки - Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново и Дворичанское в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. Из артиллерии атаковали районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. Из артиллерии атаковали районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка в Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступление. Не прекращают штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов. Обстреляли из минометов и артиллерии район населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

оккупанты продолжают вести наступление. Не прекращают штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов. Обстреляли из минометов и артиллерии район населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Под обстрелами оказались 18 населенных пунктов, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

захватчики совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Под обстрелами оказались 18 населенных пунктов, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. На отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Россияне произвели артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времевка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и Херсон. Там есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Тем временем авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага.