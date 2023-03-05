Росіяни продовжують штурмувати Бахмут, а ЗСУ 10 разів вдарили по позиціях ворога, - Генштаб

Російські військові не припиняють штурмів Бахмута Донецької області. Тим часом українські військові 10 ударів вдарили по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському, та Шахтарському напрямках. Протягом 5 березня окупанти завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ. При цьому загроза ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає. Загарбники утримують свої підрозділи поблизу держкордону України та продовжують інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не зафіксовано. Протягом доби росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки - Сумської та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське у Харківській області.

суттєвих змін немає. Загарбники утримують свої підрозділи поблизу держкордону України та продовжують інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не зафіксовано. Протягом доби росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки - Сумської та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське у Харківській області. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. З артилерії атакували райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка у Донецькій області.

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. З артилерії атакували райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка у Донецькій області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступ. Не припиняють штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Обстріляли з мінометів та артилерії район населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

окупанти продовжують вести наступ. Не припиняють штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Обстріляли з мінометів та артилерії район населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Під обстрілами опинилися 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Під обстрілами опинилися 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Там є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури. Тим часом авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога.