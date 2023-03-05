Росіяни продовжують штурмувати Бахмут, а ЗСУ 10 разів вдарили по позиціях ворога, - Генштаб
Російські військові не припиняють штурмів Бахмута Донецької області. Тим часом українські військові 10 ударів вдарили по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському, та Шахтарському напрямках.
Протягом 5 березня окупанти завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ. При цьому загроза ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає. Загарбники утримують свої підрозділи поблизу держкордону України та продовжують інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не зафіксовано. Протягом доби росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки - Сумської та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське у Харківській області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. З артилерії атакували райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка у Донецькій області.
- На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступ. Не припиняють штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Обстріляли з мінометів та артилерії район населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Під обстрілами опинилися 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Там є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.
Тим часом авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога.
Нагадаємо, українські військові контролюють ключову трасу до Бахмуту.
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