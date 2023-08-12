Россияне обстреляли Бериславский район Херсонской области, есть пострадавшие
Российские оккупанты ударили утром по Бериславскому району Херсонской области. Два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офис генерального прокурора.
"Около 10:20 в одном из населенных пунктов Бериславского района военные России с дрона сбросили взрывные снаряды. Пострадали два местных жителя, им оказана медицинская помощь", - пишет пресс-служба.
Фото: россияне обстреляли Бериславский район Херсонской области, есть пострадавшие (t.me/pgo_gov_ru)
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.
Например, сегодня, 12 августа, около 3 ночи враг нанес удар по Дарьевской общине Херсонского района. В результате этого пострадал гражданский.
В частности россияне в течение суток продолжали обстреливать жилые районы Херсона. Были повреждены дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередач.
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