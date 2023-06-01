Россияне продолжают оборудовать гражданские учреждения под военные госпитали, - Генштаб

В результате значительных потерь российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения для обустройства военных госпиталей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - рассказывает пресс-служба.

Также враг, пренебрегая законами международного гуманитарного права, разместил базу российских военнослужащих с военной техникой на территории Мелитопольского Александро-Невского собора.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 1 июня Российская Федерация потеряла около 208 370 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 460 русских солдат.

Стоит отметить, что из-за больших потерь враг все чаще использует гражданские здания и заведения для военных целей, в частности для обустройства военных госпиталей или военных баз.