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Россияне продолжают грабить уничтоженный ими Мариуполь: что захватчики вывозят в РФ

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Мариуполь, Четверг 05 января 2023 14:23
Россияне продолжают грабить уничтоженный ими Мариуполь: что захватчики вывозят в РФ Фото: россияне продолжают грабить уничтоженный ими Мариуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают грабить временно оккупированные территории. Помимо зерна и металлов, оккупанты начали вывозить из Мариуполя стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

Российские войска вывозят награбленное в Россию, одним из "любимых" маршрутов является Мариуполь - Таганрог.

"По этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из Мариуполя. Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно те, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе", - отмечают в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики постепенно превращают Мариупольской морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работающих в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

Также мы писали, что россияне сносят исторические здания в оккупированном Мариуполе.

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