ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу, - советник мэра

Новина українською →
Мариуполь, Среда 04 января 2023 10:50
Оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу, - советник мэра Фото: оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские захватчики постепенно превращают Мариупольской морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работающих в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из московии. Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные", - рассказал он.

Сейчас, по словам Андрющенко, в акваторию порта могут заходить небольшие судна класса река-море РМЗ. Однако это не препятствует налаживанию поставок вражеского военного оборудования.

"Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 с стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания", - добавил он.

Фото: российское судно в Мариупольском порту (t.me/andriyshTime)

Кроме того, Андрющенко рассказал, что в сторону севера Донецкой области возобновилось движение вражеской техники. Также сообщается о большом накоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца.

Ранее Андрющенко опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупантами Мариуполь.

Напомним, мы сообщали, что россияне сносят исторические здания в оккупированном Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь порт
NEWS
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет