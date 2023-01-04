Оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу, - советник мэра

Российские захватчики постепенно превращают Мариупольской морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работающих в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из московии. Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные", - рассказал он.

Сейчас, по словам Андрющенко, в акваторию порта могут заходить небольшие судна класса река-море РМЗ. Однако это не препятствует налаживанию поставок вражеского военного оборудования.

"Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 с стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания", - добавил он.

Фото: российское судно в Мариупольском порту (t.me/andriyshTime)

Кроме того, Андрющенко рассказал, что в сторону севера Донецкой области возобновилось движение вражеской техники. Также сообщается о большом накоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца.