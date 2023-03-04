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По Херсону и области РФ выпустила более 460 снарядов из минометов: есть жертва, 10 раненых

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Херсон, Суббота 04 марта 2023 08:58
По Херсону и области РФ выпустила более 460 снарядов из минометов: есть жертва, 10 раненых Фото: за сутки по Херсону и области РФ выпустила более 460 снарядов из минометов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреливали Херсонскую область больше 460 снарядами из минометов. В Херсоне повреждено коммунальное предприятие, один человек погиб, еще десять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российские захватчики 69 раз обстреляли территории области. По мирным населенным пунктам Херсонской области выпущено более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

В частности, враг четырежды обстрелял Херсон.

"В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие", - добавили в ОВА.

В администрации констатировали, что за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 10 человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, на утро четверга, 2 марта, российские военные 87 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе оккупанты выпустили 500 снарядов из минометов. 11 человек получили ранения.

Напомним, спутниковые снимки от 23 февраля, опубликованные "Радио Свобода", свидетельствуют о том, что российские войска обстреливают Херсон из временно оккупированного города Голая Пристань на левом берегу Днепра.

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