Утром российские оккупанты обстреляли Никополь: начался пожар
Российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община. Утром - Никополь. Есть разрушение", - рассказал он.
По словам главы региона, в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач.
"Истерзаны два хозяйственных сооружения. Одно из них загорелось. Спасатели пожар уже погасили. Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали", - добавил Лысак.
Как сообщалось, в пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.
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