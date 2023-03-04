Утром российские оккупанты обстреляли Никополь: начался пожар

Российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община. Утром - Никополь. Есть разрушение", - рассказал он. По словам главы региона, в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. "Истерзаны два хозяйственных сооружения. Одно из них загорелось. Спасатели пожар уже погасили. Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали", - добавил Лысак.