В Белгороде раздались взрывы, россияне жалуются на удар
В российском городе Белгороде вечером 30 августа сообщают о взрывах. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны и прямом попадании снаряда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и российские Telegram-каналы.
Как заявляют местные жители, в Белгороде было слышно не менее четырех-пяти взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.
Перед этим губернатор области сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете в город", - заявил Гладков.
По его словам, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек.
Также губернатор области утверждает, что в результате удара были ранены семь мирных жителей.
"По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКБ, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубово горят два частных дома", - добавил Гладков.
Взрывы в Белгороде и области
Напомним, в Ракитянском районе Белгородской области РФ в ночь на 25 августа произошел сильный пожар якобы в результате "прилетов" после обстрела. Также сообщалось о жертвах.
29 июля россияне заявили о пожаре на подстанции в Белгородской области якобы из-за атаки дронов.
Ранее российский Белгород подвергся обстрелу ночью 9 июля, и в результате "прилетов" были повреждения инфраструктуры.
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