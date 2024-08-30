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В Белгороде раздались взрывы, россияне жалуются на удар

Белгород, Россия, Пятница 30 августа 2024 21:01
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В Белгороде раздались взрывы, россияне жалуются на удар Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Белгороде вечером 30 августа сообщают о взрывах. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны и прямом попадании снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и российские Telegram-каналы.

Как заявляют местные жители, в Белгороде было слышно не менее четырех-пяти взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.

Перед этим губернатор области сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете в город", - заявил Гладков.

По его словам, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек.

Также губернатор области утверждает, что в результате удара были ранены семь мирных жителей.

"По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКБ, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубово горят два частных дома", - добавил Гладков.

Взрывы в Белгороде и области

Напомним, в Ракитянском районе Белгородской области РФ в ночь на 25 августа произошел сильный пожар якобы в результате "прилетов" после обстрела. Также сообщалось о жертвах.

29 июля россияне заявили о пожаре на подстанции в Белгородской области якобы из-за атаки дронов.

Ранее российский Белгород подвергся обстрелу ночью 9 июля, и в результате "прилетов" были повреждения инфраструктуры.

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