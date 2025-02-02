В ВСУ предоставили доказательства российского бомбового удара по школе-интернату в Судже

После бомбардировки с военной авиации РФ здания школы-интерната в Судже с большим количеством гражданских внутри российская сторона попыталась обвинить в собственном ударе Украину. Но в ВСУ предоставили доказательства очередного российского военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Военные проинформировали, что 1 февраля около 18.00 российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы (УАБ) по месту временного проживания гражданского населения в Судже Курской области (РФ). Этот населенный пункт контролируется Силами обороны Украины

Попадание российской авиабомбы было по трехэтажному зданию бывшего интерната в Судже, расположенном по адресу ул. Ленина, 7.

В данном здании находилось 86 гражданских лиц местного населения, также размещался пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

"В результате нанесения удара разрушена центральная часть здания. По состоянию на 21.00 обнаружено 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали", - рассказали в Воздушных силах.

Также отмечается, что тяжелораненые были эвакуированы в стабилизационные пункты, где им оказывают медицинскую помощь, и с целью дальнейшей эвакуации в больницу.

"Бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, россияне", - отмечают в Силах обороны Украины

В военном ведомстве констатировали, что российская сторона сразу попыталась переложить вину за собственную атаку на Украину, и "традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину".

"Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией", - отмечают в ВС.

Так, воздушники обнародовали в сети скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы.

"Наказание будет, за все!" - акцентировали в Силах обороны Украины.

Авиаудар РФ по интернату в Судже

Ранее сообщалось, что войска РФ 1 февраля нанесли бомбовой удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. В здании находились десятки гражданских в этот момент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по этому зданию в Судже. Он подчеркнул, что РФ всегда воюет против мирного населения.

Позже стало известно, что в Судже погибли не менее 4 человек. В ходе работ по расчистке завалов удалось спасти и оказать медицинскую помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное. Еще 4 - находятся в тяжелом состоянии.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали видео с места российской атаки на школу-интернат в Судже. В военном ведомстве отметили, что к моменту удара в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации.

"Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети", - отметили в Генштабе.

Также следует напомнить, что этот удар со стороны росармии по интернату в городе Суджа - не первый.

Так, 11 января авиация РФ также нанесла бомбовые удары по школе-интернату в Судже, в котором находились пожилые люди, многие из них - лица с инвалидностью. Как рассказал пресс-офицер военной комендатуры ВСУ на территории Курской области Алексей Дмитрашковский, в результате обстрела погибла женщина.

Еще в конце августа прошлого года в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что росармия практически стирает с лица земли населенный пункт Суджа Курской области после того, как город взяли под контроль Силы обороны Украины.