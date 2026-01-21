ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали НПЗ: произошел пожар

Среда 21 января 2026 01:32
В Краснодарском крае РФ дроны атаковали НПЗ: произошел пожар Фото: пожарники ликвидировали возгорание (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Неизвестные дроны в РФ атаковали Афипский НПЗ в ночь на 21 января. На предприятии произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и оперштаб региона.

Известно, что на территорию Афипского НПЗ упали обломки дрона, что и спровоцировало возгорание.

"Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Обстрелы Афипского НПЗ

Отметим, что Афипский нефтеперерабатывающий завод дроны атакуют не впервые. К примеру, обстрел НПЗ произошел в ноябре, ответственность за который взяли Силы Обороны ВСУ. Они провели операцию с беспилотниками, в результате чего на заводе были взрывы и пожар.

Также сообщалось, что в сентябре 2025 года украинские военные нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате этого на одной из технологических установок вспыхнул пожар.

Произошло ЧП на этом же НПЗ и в августе прошлого года, ночью 28 числа. Беспилотники ударили по заводу, в результате атаки начался пожар.

Кроме того, 10 февраля 2025 года Афипский НПЗ стал целью украинских дронов. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что этот завод является одним из ключевых НПЗ на территории России.

Афипский НПЗ снабжает армию агрессора

Отметим, что Афипский нефтеперерабатывающий завод специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом российских военных.

Годовой объем переработки нефти на Афипском НПЗ составляет около 6,25 миллиона тонн. Это делает его одним из ключевых топливных узлов для армии РФ.

Однако в Краснодарском крае есть и другие цели для дронов ВСУ. К примеру, недавно под прицелом беспилотников оказался НПЗ, находящийся в Славянске на Кубани.

