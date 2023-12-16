Росіяни поскаржилися на нову "атаку" на Крим. Кажуть, що збили аж 32 дрони

Російські загарбники поскаржилися на нібито атаку дронів на Криму. Росіяни стверджують, що "збили" аж 32 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Окупанти заявили, що нібито з 20:30 до 22:30 вчора, 15 грудня, відбили "атаку" безпілотників на Криму. Як стверджують росіяни, було збито 26 дронів. Традиційно звинуватили Україну.

Пізніше того ж дня росіяни заявили, що збили у Криму нібито ще 6 дронів.

Додамо, що у Криму вчора повідомляли про вибухи у різних районах. Окупаційна влада прозвітувала про роботу ППО в Севастополі та Сімферопольському районі. Крім того, повідомлялося про роботу ППО у районі Генічеська.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.