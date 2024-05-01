Оккупанты принудительно выселяют украинцев из трех населенных пунктов Херсонской области, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"По информации от местного подполья, российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Оккупанты проводят вывоз населения в отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах", - говорится в сообщении.

Жителей временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и Крыма.

Как отмечают в ЦНС, помещения, где их размещают специально переполненные и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать их до переезда в Россию, а мужчин побуждать к постановке на военный учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска.

"Населению оккупанты запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, разрешают только ручную кладь. Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты", - добавили в Сопротивлении.

Параллельно с этими мероприятиями оккупанты обустраивают накрытие сеткой над автомобильной дорогой Р57 на участке Голая Пристань - Таврическое. Сетки закрепляют на деревьях и столбах вдоль дороги. Таким образом, россияне пытаются уберечь свою технику от украинских дронов.

"Данные мероприятия являются частью российского плана по вытеснению украинцев с прифронтовых участков, составляющих геноцид украинского населения и полного изменения демографического состава на временно оккупированных территориях юга и востока Украины", - отмечают в ЦНС.