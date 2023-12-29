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Россияне усиливают паспортизацию населения на оккупированном Юге, - ЦНС

Фото: жителей Херсонской области заставляют получать паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские силовики провели рейды по селам временно оккупированного Юга Украины для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт РФ. Захватчики перекрывали населенные пункты и проводили обыски.

Отмечается, что во временно оккупированных районах Херсонской области продолжается принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать "красную макулатуру" ограничивают в правах и запугивают, поскольку для оккупантов они "не лояльные жители".

Так, накануне Нового Года россияне провели рейды по селам временно оккупированной Херсонской области, в ходе которых населенные пункты перекрывались, а у людей проводились обыски касательно возможного сотрудничества с Силами Обороны.

В ЦНС отметили, что в регионе большинство людей так и не получили паспорт РФ. Как следствие - россияне вынуждены позволить голосование на так называемых "выборах президента" без российского паспорта.

Ситуация на временно оккупированных территориях

В Центре нацсопротивления сообщили, что жители временно оккупированных территорий все больше недовольны действиями оккупантов.

Захватчики пытаются ускорить присоединение захваченных территорий юга и востока Украины к политическому и правовому полю РФ.

Тем временем следствие обнаружило, что староста села Лукьянцы в Харьковской области во время оккупации россиянами призывал жителей получать российские паспорта. Ему грозит 10 лет заключения.

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