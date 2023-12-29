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Росіяни посилюють паспортизацію населення на окупованому Півдні, - ЦНС

Фото: жителів Херсонської області змушують отримувати паспорти РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські силовики провели низку рейдів по селах тимчасово окупованого Півдня України для "профілактичних бесід" із тими, хто відмовляється отримувати паспорт РФ. Загарбники перекривали населені пункти і проводили обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у тимчасово окупованих районах Херсонській області триває примусова паспортизація, щоб по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати "червону макулатуру" обмежують у правах та залякують, адже для окупантів вони "не лояльні мешканці".

Так, напередодні Нового Року росіяни провели рейди по селах тимчасово окупованої Херсонської області, під час яких населені пункти перекривалися, а в людей проводилися обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони.

У ЦНС зазначили, що в регіоні більшість людей так і не отримала паспорт РФ. Як наслідок - росіяни вимушені дозволити голосування на так званих "виборах президента" без російського паспорта.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

У Центрі нацспротиву повідомили, що жителі тимчасово окупованих територій дедалі більше незадоволені діями окупантів.

Загарбники намагаються прискорити приєднання захоплених територій півдня та сходу України до політичного і правового поля РФ.

Тим часом слідство виявило, що староста села Лукʼянці у Харківській області під час окупації росіянами закликав жителів отримувати російські паспорти. Йому загрожує 10 років ув'язнення.

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