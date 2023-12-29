Россияне усиливают паспортизацию населения на оккупированном Юге, - ЦНС

Российские силовики провели рейды по селам временно оккупированного Юга Украины для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт РФ. Захватчики перекрывали населенные пункты и проводили обыски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что во временно оккупированных районах Херсонской области продолжается принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать "красную макулатуру" ограничивают в правах и запугивают, поскольку для оккупантов они "не лояльные жители".

Так, накануне Нового Года россияне провели рейды по селам временно оккупированной Херсонской области, в ходе которых населенные пункты перекрывались, а у людей проводились обыски касательно возможного сотрудничества с Силами Обороны.

В ЦНС отметили, что в регионе большинство людей так и не получили паспорт РФ. Как следствие - россияне вынуждены позволить голосование на так называемых "выборах президента" без российского паспорта.

Ситуация на временно оккупированных территориях

В Центре нацсопротивления сообщили, что жители временно оккупированных территорий все больше недовольны действиями оккупантов.

Захватчики пытаются ускорить присоединение захваченных территорий юга и востока Украины к политическому и правовому полю РФ.

Тем временем следствие обнаружило, что староста села Лукьянцы в Харьковской области во время оккупации россиянами призывал жителей получать российские паспорта. Ему грозит 10 лет заключения.

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