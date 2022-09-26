ВСУ с начала войны ликвидировали более 57 тысяч оккупантов, - Генштаб

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 500 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 200 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.