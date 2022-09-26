ВСУ с начала войны ликвидировали более 57 тысяч оккупантов, - Генштаб
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 500 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 200 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 26 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 57200 (+500) человек ликвидировано;
- танков - 2290 (+15);
- боевых бронированных машин - 4857 (+25);
- артиллерийских систем - 1369 (+1);
- РСЗО - 330 (+2);
- средства ПВО - 172 (+1);
- самолетов - 260 (+1);
- вертолетов - 224 (+4);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 970 (+4);
- крылатые ракеты - 241 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3711 (+10);
- специальной техники - 131 (+1).
Напомним, ВСУ на Южнобугском направлении уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов врага.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по нескольким направлениям линии фронта имеют положительные результаты.
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