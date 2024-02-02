RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне повредили подстанцию в Кривом Роге во время атаки дронов: часть города без света

Иллюстративное фото: часть Кривого Рога осталась без света после атаки россиян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во время дроновой атаки россияне повредили одну из подстанций в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Укрэнерго и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - сообщили на канале.

Специалисты компании и ГСЧС осматривают оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра", - заявили в компании.

Обновлено 07:40: По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram-канале, подстанция повреждена в результате удара БпЛА.

"Это привело к обесточению более 40 тыс абонентов. В частности, двух шахт. Под землей остались более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность", - написал Лысак.

Обновлено 07:47: Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале сказал, что без света осталось почти 100 тысяч абонентов.

"К сожалению, был удар по критической инфраструктуре нашего города. В результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус ", – написал Вилкул.

Атака дронов по Украине ночью 2 февраля

В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины власти объявляли воздушную тревогу. По сообщениям Воздушных сил ВСУ была угроза беспилотников.

Взрывы слышали жители Кривого Рога и Кропивницкого. В Кировоградской области глава ОВА Андрей Райкович заявил о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогблекаутВойна в Украине