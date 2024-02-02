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В Кривом Роге и Кропивницком были слышны взрывы

Пятница 02 февраля 2024 03:06
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В Кривом Роге и Кропивницком были слышны взрывы Фото: в Кривом Роге и Кропивницком были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кропивницком и Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы сегодня ночью, 2 января. В регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram "Свои. Кривой Рог".

Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Кривого Рога наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов-камикадзе типа "Шахед" для ряда центральных и южных регионов.

Ночная атака на Украину 1 февраля

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска ночью 1 февраля выпустили по Украине "Шахеды" с двух направлений - северного и южного, всего было выпущено четыре дрона-камикадзе. Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены два вражеских ударных беспилотника.

Так, вечером 31 января были слышны взрывы в Харькове. Местные власти сообщили, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Основянском районе города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области. Из больницы с помощью полиции ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое — лежачих, пять человек персонала. В результате обстрела пострадали четыре человека.

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