Российские войска атакуют Украину беспилотниками: в каких областях сейчас угрозы

Украинские защитники предупредили об угрозе беспилотников жителей троих областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные предупредили об угрозе атаки "Шахедов" жителей Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.

"Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА", - сообщили на канале.

Позже ВСУ обнаружили БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей.

"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный", – сообщили защитники.

Где объявлена воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины:

Кировоградская, Николаевская, Херсонская области - угроза БпЛА ;

; Красногригорьевская, Марганецкая (включая Марганец) и Мировская территориальные общины Днепропетровской области - угроза артобстрела

Фото:скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)