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Российские войска атакуют Украину беспилотниками: в каких областях сейчас угрозы

Четверг 01 февраля 2024 23:26
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Российские войска атакуют Украину беспилотниками: в каких областях сейчас угрозы Фото: Российские войска атакуют Украину беспилотниками (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские защитники предупредили об угрозе беспилотников жителей троих областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные предупредили об угрозе атаки "Шахедов" жителей Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.

"Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА", - сообщили на канале.

Позже ВСУ обнаружили БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей.

"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный", – сообщили защитники.

Где объявлена воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины:

  • Кировоградская, Николаевская, Херсонская области - угроза БпЛА ;
  • Красногригорьевская, Марганецкая (включая Марганец) и Мировская территориальные общины Днепропетровской области - угроза артобстрела

Российские войска атакуют Украину беспилотниками: в каких областях сейчас угрозы

Фото:скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

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