Ровно, Тернопольщина и Днепр под ударом: что известно о последствиях атак России

В ночь на 4 ноября Россия атаковала несколько регионов Украины, в том числе энергетические объекты на западе страны. В Тернопольской области дроны попали в энергообъект, а в Днепре после удара по предприятию ранены два человека.

Российские войска ударили по предприятию в Днепре. Осколочные ранения получили двое мужчин, 38 и 57 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. На предприятии вспыхнул пожар.

В Тернопольском районе дроны попали в объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все службы, идет ликвидация последствий атаки.

В результате атаки в Ровенском районе загорелся частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Около 04:00 в Ровно раздались взрывы, работала противовоздушная оборона. По словам Александра Коваля, враг пытался ударить по энергетике.

3 ноября после попадания в объект инфраструктуры большая часть Ковеля осталась без света, а местный водоканал был вынужден перейти на резервное питание.

Сложная ситуация сложилась и в столице. Из-за повреждений регионального энергоузла в Киеве ввели экстренные отключения, начались перебои с водой, а в наиболее пострадавших районах открыли пункты обогрева. Кличко назвал ситуацию чрезвычайно сложной. Вечером из-за нехватки электроэнергии в городе остановили трамваи и троллейбусы.