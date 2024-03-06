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Россияне распространяют вбросы о наступлении на Киев. В Украине опровергли

Украина, Среда 06 марта 2024 18:31
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Россияне распространяют вбросы о наступлении на Киев. В Украине опровергли Фото: россияне распространяют вбросы о наступлении на Киев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространяют очередные вбросы о якобы наступлении оккупантов на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Фиксируются очередные вбросы врага о наступлении на Киев и "вырубку лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также "украинские блоггеры", сбежавшие из Украины", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что информация не соответствует действительности. Она придумана и является составной частью российской дезинформационной кампании, целью которой является посеять панику в Украине.

Фейки россиян

Напомним, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

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