Россияне распространяют фейк о "задержании" поляков в Украине: ЦПД опроверг
Российская пропаганда придумала и распространяет новый фейк об Украине. Москва врет, что СБУ якобы задержала поляков с "национальными символами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Пропаганда распространяет видео, в котором утверждается, что СБУ якобы задержала двух граждан Польши за наличие карточки с текстом польского гимна и символикой повстанцев, которые боролись за независимость Польши.
Россияне утверждают, поляков обвинили в "нарушении целостности украинских территорий" и "распространении сепаратистских идей".
ЦПД отмечает, что очередная постановка врага, направленная на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками. Центр верифицировал информацию в СБУ и установил, что никаких подобных задержаний не происходило.
Как отмечается, постановочное видео выполнено в лучшем качестве, чем предыдущие фейки. Однако на его фальсификацию указывают следующие признаки:
- логотип СБУ смещен и скопирован;
- в кадре присутствуют элементы, нетипичные для официального видео задержаний СБУ;
- сцена задержания выглядит срежиссированной, "задержанный" лежит на земле, рядом с ним - трое "спецназовцев" и оператор.
Фото: РФ распространяет новый фейк об Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Напомним, на днях руководитель ЦПИ Андрей Коваленко предупреждал украинцев о новых российских информационных атаках. Он отмечал, что россияне продолжат терроризировать Украину роями дронов и параллельно будут продвигать две информационные кампании.
Одна из них будет направлена на международную аудиторию, другая - на внутреннюю украинскую аудиторию.
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