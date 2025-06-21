Россияне распространяют фейк о "задержании" поляков в Украине: ЦПД опроверг

Российская пропаганда придумала и распространяет новый фейк об Украине. Москва врет, что СБУ якобы задержала поляков с "национальными символами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Пропаганда распространяет видео, в котором утверждается, что СБУ якобы задержала двух граждан Польши за наличие карточки с текстом польского гимна и символикой повстанцев, которые боролись за независимость Польши.

Россияне утверждают, поляков обвинили в "нарушении целостности украинских территорий" и "распространении сепаратистских идей".

ЦПД отмечает, что очередная постановка врага, направленная на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками. Центр верифицировал информацию в СБУ и установил, что никаких подобных задержаний не происходило.

Как отмечается, постановочное видео выполнено в лучшем качестве, чем предыдущие фейки. Однако на его фальсификацию указывают следующие признаки:

логотип СБУ смещен и скопирован;

в кадре присутствуют элементы, нетипичные для официального видео задержаний СБУ;

сцена задержания выглядит срежиссированной, "задержанный" лежит на земле, рядом с ним - трое "спецназовцев" и оператор.



Фото: РФ распространяет новый фейк об Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)