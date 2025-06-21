ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне распространяют фейк о "задержании" поляков в Украине: ЦПД опроверг

Киев, Суббота 21 июня 2025 14:50
UA EN RU
Россияне распространяют фейк о "задержании" поляков в Украине: ЦПД опроверг Фото: россияне распространяют фейк о СБУ и задержании поляков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропаганда придумала и распространяет новый фейк об Украине. Москва врет, что СБУ якобы задержала поляков с "национальными символами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Пропаганда распространяет видео, в котором утверждается, что СБУ якобы задержала двух граждан Польши за наличие карточки с текстом польского гимна и символикой повстанцев, которые боролись за независимость Польши.

Россияне утверждают, поляков обвинили в "нарушении целостности украинских территорий" и "распространении сепаратистских идей".

ЦПД отмечает, что очередная постановка врага, направленная на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками. Центр верифицировал информацию в СБУ и установил, что никаких подобных задержаний не происходило.

Как отмечается, постановочное видео выполнено в лучшем качестве, чем предыдущие фейки. Однако на его фальсификацию указывают следующие признаки:

  • логотип СБУ смещен и скопирован;
  • в кадре присутствуют элементы, нетипичные для официального видео задержаний СБУ;
  • сцена задержания выглядит срежиссированной, "задержанный" лежит на земле, рядом с ним - трое "спецназовцев" и оператор.

Россияне распространяют фейк о &quot;задержании&quot; поляков в Украине: ЦПД опроверг
Фото: РФ распространяет новый фейк об Украине (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Напомним, на днях руководитель ЦПИ Андрей Коваленко предупреждал украинцев о новых российских информационных атаках. Он отмечал, что россияне продолжат терроризировать Украину роями дронов и параллельно будут продвигать две информационные кампании.

Одна из них будет направлена на международную аудиторию, другая - на внутреннюю украинскую аудиторию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Польша Фейки Пропагандист
Новости
Сколько ракет и дронов имеет Россия: ГУР раскрыло запасы и темпы производства
Сколько ракет и дронов имеет Россия: ГУР раскрыло запасы и темпы производства
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде